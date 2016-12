Il pianista di Yarmouk arriva in Austria insieme alla sua passione

L'amore per la musica che vince il rumore delle bombe: la storia di Aeham Ahmad, conosciuto come il pianista di Yarmouk, ha il suo lieto fine. La passione, che ha sfidato la guerra e che nonostante questo non ha consentito all'uomo di rimanere in Siria, adesso può trovare linfa nuova in Austria, la terra in cui il musicista è approdato a seguito della sua fuga.