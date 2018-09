Il pianeta del dottor Spock di Star Trek esiste davvero

Vulcano , il pianeta del dottor Spock, il celebre vulcaniano dalle orecchie a punta della saga di Star Trek, esiste davvero. A rivelarlo è stato un gruppo di ricercatori dell’Università della Florida coordinati dall’astronomo Jian Ge, studio poi pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il pianeta del vulcaniano nel cui cielo brillano tre stelle, è proprio dove la famosa saga interstellare l’aveva immaginato: ruota attorno alla stella 40 Eridani A.

Sistema a tre stelleNel 1991 Gene Roddenberry, l’ideatore della serie, scrisse alla rivista Sky and Telescope immaginando come potesse essere la stella del dottor Spock. Ne scelse una visibile a occhio nudo, per l’appunto 40 Eridani A. Già nel 2016 una scoperta aveva rivelato qualcosa: la stella infatti fa parte proprio di un sistema a tre, lo stesso modello del pianeta dei vulcaniani. Ora è stato scoperto che la stella più grande di quel sistema ha davvero un pianeta. Chiamato inizialmente HD 26965b, non può che chiamarsi Vulcano ora.