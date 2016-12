Il Pentagono smentisce Obama: "I nostri soldati combattono contro l'Isis in Siria e Iraq"

Carter è stato messo sotto pressione dei membri della commissione Servizi armati del Senato, di fronte ai quali ha testimoniato in merito alla coalizione guidata dagli Usa nella lotta contro l'Isis e sulla caratterizzazione della attività come non da combattimento.



Dan Sullivan, senatore repubblicano dell'Alaska, è stato durissimo: "Quando alla Casa Bianca parlano dei nostri soldati nel Medio Oriente, lo fanno andando per le lunghe e dicendo che non coinvolgeranno truppe da combattimento americane per lottare sul campo straniero". Secondo lui però sia l'amministrazione Obama sia i funzionari della Difesa fanno retoricamente "le capriole nell'insistere che i nostri soldati non stanno combattendo quando tutto il Paese sa che in realtà lo stanno facendo".



A quel punto Carter ha risposto spiegando che i 3.500-5.000 soldati e forze speciali in Iraq e Siria come parte della "Operation Inherent Resolve" sono "in combattimento e credo che dobbiamo dirlo chiaramente". Il numero uno del Pentagono ha cercato comunque di limitare la portata delle sue dichiarazioni aggiungendo che anche se i soldati Usa sono coinvolti nei combattimenti, l'onere di sconfiggere l'Isis sta alle forze locali e non a quelle americane.



"L'intento non è sostituire le forze locali ma cercare di renderle potenti a sufficienza affinché possano cacciare l'Isis con il nostro sostegno - ha aggiunto Carter -. E quando noi offriamo sostegno, mettiamo la nostra gente nelle loro mani".



Obama ha fatto di tutto per mettere fine alle guerre in cui l'America era coinvolta. Nel 2011 ha portato a casa i soldati Usa in Iraq e nel 2014 ha ufficialmente messo fine alle operazioni di combattimento in Afghanistan. Da allora la Casa Bianca ha tentato di descrivere il suo nuovo coinvolgimento in Iraq e in Siria come una missione in cui la gran parte delle operazioni statunistensi sta nel "fare training, fornire consulenza e assistere".



Eppure non sono mancate vittime americane. Lo ha confermato il generale e Chiefs of Staff Joseph Dunford, anche lui chiamato a testimoniare proprio mentre gli Usa hanno ha deciso di inviare altre 250 uomini delle forze speciali in Siria per coordinare gli sforzi volti a riconquistare Raqqa, quella che l'Isis considera la sua capitale.