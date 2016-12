Il Parlamento Ue sostiene il riconoscimento della Palestina

17:58 - Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che sostiene "in linea di principio" il riconoscimento dello Stato della Palestina sulla base dei confini del 1967, appoggia la soluzione a due Stati con Gerusalemme capitale ed esorta la ripresa dei colloqui di pace. La risoluzione, approvata con 498 sì, 88 no e 111 astensioni, è frutto della convergenza dei testi presentanti da Ppe, S&D, Sinistra Unita, liberali e Verdi.

Un grande applauso di una larga parte dell'Aula di Strasburgo ha accolto questo voto, secondo molti osservatori storico, a sostegno dello stato della Palestina. La risoluzione è stata appoggiata anche da alcuni esponenti del M5S come Massimo Castaldo e Ignazio Corrao.



Netanyahu: "Ipocrisia Europa sconvolgente" - "Oggi abbiamo visto esempi sconvolgenti dell'ipocrisia europea". Lo ha detto Benyamin Netanyahu riguardo le decisioni assunte da vari organismi Ue. "A quanto pare - ha aggiunto - troppe persone in Europa, nella stessa terra dove 6 milioni di ebrei sono stati massacrati, non hanno imparato alcunché".