Il Parlamento europeo riconosce le famiglie gay: "La società si è evoluta"

Il Parlamento Ue ha approvato a larga maggioranza un rapporto sull'uguaglianza di genere in Europa nel quale si parla, per la prima volta esplicitamente, di famiglie gay: "Si prende atto dell'evolversi della definizione di famiglia e si raccomanda che le norme in quell'ambito, compresi i risvolti in ambito lavorativo come i congedi, tengano in considerazione fenomeni come le famiglie monoparentali e l'omogenitorialità", si legge.