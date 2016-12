Il Papa: "Vorrei andare in Cina"

Dagli Usa alla Cina. Durante il volo che l'ha riportato in Italia, Papa Francesco ha espresso il desiderio di recarsi presto in Estremo Oriente: "La Cina è una grande nazione che apporta al mondo una grande cultura e tante cose buone. Mi piacerebbe tanto andarci, io amo il popolo cinese". Durante la conferenza stampa in volo, il Pontefice è tornato anche a parlare della riforma della nullità matrimoniale: "Non è il divorzio cattolico", ha precisato.