Il Papa su Trump: "Non do giudizi sui politici, penso alle sofferenze che le loro scelte causano sui poveri"

"Non do giudizi sui politici, ma voglio capire le sofferenze che le loro scelte causano a poveri ed esclusi". E' quanto risponde Papa Francesco, durante il colloquio-intervista con Eugenio Scalfari su "Repubblica", a una domanda sull'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca . Il Santo Padre dice al riguardo di essere preoccupato principalmente per "profughi e immigrati".

"In piccola parte cristiani - continua -, ma questo non cambia la loro sofferenza e il loro disagio; le cause sono molte e noi facciamo il possibile per farle rimuovere".



"Purtroppo - riprende il Pontefice nella sua conversazione con il decano del giornalismo italiano - molte volte sono soltanto provvedimenti avversati dalle popolazioni che temono di vedersi sottrarre il lavoro e ridurre i salari. Ma Cristo ha parlato di una società dove i poveri, i deboli, gli esclusi, siano loro a decidere. Non i demagoghi, non i barabba, ma il popolo, i poveri, che abbiano fede nel Dio trascendente oppure no".