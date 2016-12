Il Papa: "Illusorio alzare barriere, creano divisioni e scontri"

"Innalzare recinti per sentirsi più sicuri è un'illusione. Le barriere creano divisioni e, prima o poi, provocano scontri". Lo ha detto Papa Francesco incontrando a Mitilene gli abitanti dell'isola di Lesbo, in Grecia. "Voi dimostrate che in queste terre, culla di civiltà, pulsa ancora il cuore di un'umanità che sa riconoscere prima di tutto il fratello e la sorella, un'umanità che vuole costruire ponti", ha aggiunto.