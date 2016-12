Il Papa è atterrato a Nairobi

L'aereo di Papa Francesco è atterrato all'aeroporto di Nairobi, in Kenya. E' iniziato così il primo viaggio in Africa del Pontefice, partito in mattinata dall'aeroporto di Fiumicino. La missione proseguirà fino al 30 novembre e porterà Bergoglio anche in Uganda e Repubblica Centrafricana. "Mungu abariki Kenya! Che Dio benedica il Kenya!", ha scritto su Twitter prima di arrivare.