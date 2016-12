Il Papa duro contro gli "imprenditori di morte che vendono armi: ora basta"

11:58 - "Bisogna dire basta agli imprenditori di morte che vendono armi perché continui la guerra". Lo ha detto il Papa nella omelia a Santa Marta. "'Ma, siamo imprenditori!' possono affermare. Ma di che? Di morte?", ha ribadito Francesco, che ha poi aggiunto a braccio: "Ci sono i Paesi che vendono le armi a questo, che è in guerra con quest'altro, e le vendono anche a quest'altro, perché così continui la guerra".

"Tutti noi - ha proseguito il Papa durante la messa - siamo capaci di fare tanto bene, ma tutti noi siamo capaci anche di distruggere; distruggere nel grande e nel piccolo, nella stessa famiglia; distruggere i figli", non lasciandoli crescere "con libertà, non aiutandoli a crescere bene; annullando i figli".



Poi il pensiero va alla Libia e ai "21 fratelli copti sgozzati" dalle milizie dello Stato islamico "per il solo motivo di essere cristiani": "Offriamo questa messa per i nostri 21 fratelli - ha affermato -. Preghiamo per loro, che il Signore come martiri li accolga, per le loro famiglie, per il mio fratello Tawadros, che soffre tanto".