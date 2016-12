30 novembre 2014 Il Papa conclude il viaggio in Turchia: "La Chiesa di Roma non impone nulla" Benedizione congiunta con il Patriarca nel terzo e ultimo giorno della visita di Francesco a Istanbul: il Pontefice giunto nella chiesa patriarcale di San Giorgio partecipa alla "divina liturgia" per la festa del patrono Sant'Andrea Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:28 - "Voglio assicurare a ciascuno di voi che, per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune". Lo ha affermato papa Francesco durante la "divina liturgia" per la festa di Sant'Andrea al Patriarcato ortodosso di Istanbul. La "piena comunione" tra cattolici e ortodossi "non significa né sottomissione, né assorbimento, ma piuttosto accoglienza".

"Sconfiggere la globalizzazione dell'indifferenza" - "Come cristiani siamo chiamati a sconfiggere insieme quella globalizzazione dell'indifferenza che oggi sembra avere la supremazia e a costruire una nuova civiltà dell'amore e della solidarietà", ha poi aggiunto Francesco, che ha ribadito: "Nel mondo, ci sono troppe donne e troppi uomini che soffrono per grave malnutrizione, per la crescente disoccupazione, per l'alta percentuale di giovani senza lavoro e per l'aumento dell'esclusione sociale, che può indurre ad attività criminali e perfino al reclutamento di terroristi". "Oggi si levano con forza voci che non possiamo non sentire", ha proseguito.



"No a un Medio Oriente senza cristiani" - "Non possiamo rassegnarci a un Medio Oriente senza i cristiani, che lì hanno professato il nome di Gesù per duemila anni", ha affermato il Pontefice, che ha poi ricordato le vittime nella moschea di Kano in Nigeria definendo l'attentato "un peccato gravissimo contro Dio".



"Pace in Iraq, Siria e in M.O." - Nella dichiarazione congiunta firmata a Istanbul, Francesco e Bartolomeo hanno poi affermato: "Esprimiamo la nostra comune preoccupazione per la situazione in Iraq, in Siria e in tutto il Medio Oriente. Siamo uniti nel desiderio di pace e di stabilità e nella volontà di promuovere la risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo e la riconciliazione".



"Promuovere un dialogo costruttivo con l'Islam" - "Le grandi sfide che ha di fronte il mondo nella situazione attuale - hanno dichiarato -, richiedono la solidarietà di tutte le persone di buona volontà. Pertanto, riconosciamo l'importanza anche della promozione di un dialogo costruttivo con l'Islam, basato sul mutuo rispetto e sull'amicizia".



"Dialogo e rispetto di diritti anche in Ucraina" - Nel ricordare "tutti i popoli che soffrono a causa della guerra", "in particolare, preghiamo per la pace in Ucraina, un Paese con un'antica tradizione cristiana,", hanno ribadito il papa e il patriarca ortodosso, che hanno poi lanciato un appello: "Le parti coinvolte nel conflitto ritrovino il cammino del dialogo e del rispetto del diritto internazionale per mettere fine al conflitto e permettere a tutti gli Ucraini di vivere in armonia".



Francesco ha incontrato il Gran Rabbino: "Benedica la mia Chiesa". All'inizio della terza e conclusiva giornata del suo viaggio in Turchia, papa Francesco ha incontrato, nella Rappresentanza Pontificia a Istanbul, il Gran rabbino del Paese, Isak Haleva. Haleva, gran rabbino di Turchia dal dicembre 2002, aveva già incontrato papa Benedetto XVI, sempre a Istanbul, il 30 novembre del 2006. La comunità ebraica in Turchia, la seconda numericamente in un Paese islamico dopo l'Iran, consiste oggi di 25mila persone, presenti essenzialmente a Istanbul ma anche a Smirne.