Il Papa chiede perdono agli indios per "le incomprensioni ed esclusioni"

"Perdono, fratelli!", ha detto il Papa. "Molte volte, in modo sistematico e strutturale, i vostri popoli sono stati incompresi ed esclusi dalla societa'. Alcuni hanno considerato inferiori i loro valori, la loro cultura e le loro tradizioni", ha riconosciuto il Pontefice. "Altri, ammaliati dal potere, dal denaro e dalle leggi del mercato, li hanno spogliati delle loro terre o hanno realizzato opere che le inquinavano", ha sottolineato.



Francesco ha ricordato che "la sfida ambientale che viviamo e le sue radici umane ci toccano tutti e ci interpella. Non possiamo più far finta di niente di fronte a una delle maggiori crisi ambientali della storia". E "in questo - ha detto rivolto alle comunità indigene - voi avete molto da insegnarci. I vostri popoli, come hanno riconosciuto i vescovi dell'America Latina, sanno relazionarsi armonicamente con la natura, che rispettano come 'fonte di nutrimento, casa comune e altare del condividere umano'".



Inoltre, "i giovani di oggi, esposti a una cultura che tenta di sopprimere tutte le ricchezze e le caratteristiche culturali inseguendo un mondo omogeneo - ha concluso il Pontefice -, hanno bisogno che non si perda la saggezza dei loro anziani! Il mondo di oggi, preso dal pragmatismo, ha bisogno di reimparare il valore della gratuità".



Incontro con le famiglie: "Istituzione non superata" - Durante l'incontro con le famiglie a Tuxtla Gutierrez, nel Chiapas, Papa Francesco ha spiegato come "oggi vediamo e viviamo su diversi fronti come la famiglia venga indebolita e messa in discussione. Come si crede che essa sia un modello ormai superato e incapace di trovare posto all'interno delle nostre società". "Certo, vivere in famiglia non sempre è facile, spesso è doloroso e faticoso - ha detto -, ma preferisco una famiglia ferita che ogni giorno cerca di coniugare l'amore, a una società malata per la chiusura e la comodità della paura di amare. Io preferisco - ha concluso - una famiglia con la faccia stanca per i sacrifici ai volti imbellettati che non sanno di tenerezza e compassione".