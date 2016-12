Il Papa ai vescovi Usa: chiamati ad abbattere muri e costruire ponti

"La nostra grande sfida è creare una cultura dell'incontro, che incoraggi gli individui e i gruppi a condividere la ricchezza delle loro tradizioni ed esperienze, ad abbattere muri e a costruire ponti". Lo dice Papa Francesco in un videomessaggio alla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America. "La Chiesa in America, come altrove, è chiamata ad 'uscire' dal suo ambiente sicuro e ad essere un fermento di comunione", ha aggiunto il Papa.