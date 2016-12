Il Papa ad Auschwitz: "Signore, perdona tanta crudeltà"

Prima di concludere la sua visita al campo di concentramento di Auschwitz, Papa Francesco ha lasciato un messaggio in lingua spagnola sul libro d'onore del lager: "Signore, abbi pietà del tuo popolo. Signore, perdona tanta crudeltà". Poi è ripartito in direzione Cracovia, dove sono in programma un incontro con i malati all'ospedale pediatrico e la via crucis con i giovani della Gmg.