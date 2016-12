Il Papa a New York: visita all'Onu e poi commemorazione a Ground Zero

Dopo lo storico discorso di giovedì al Congresso degli Stati Uniti , a Washington, papa Francesco, oggi a New York , ha un altro appuntamento con la grande politica internazionale: alle 9.20 locali (le 15.20 in Italia) è infatti giunto al Palazzo di Vetro, sede dell'Onu, per parlare all'apertura della settantesima assemblea generale delle Nazioni Unite. Al termine del vertice, alle 11.30 (le 17.30 italiane), commemorerà le vittime del 9/11 a Ground Zero .

All'Onu il Pontefice è stato accolto dal segretario generale Ban Ki-moon, che lo ha salutato sottolineando come "noi traiamo ispirazione dalla sua umiltà e umanità, dalla chiamata globale all'azione per la giustizia sociale, il cambiamento climatico e per garantire una vita dignitosa per tutti". "Vorrei solo dire grazie, in tutte le lingue del mondo e per conto di tutte le persone che serviamo", ha aggiunto Ban, sottolineando che il personale delle Nazioni Unite rappresenta "il cuore e l'anima del nostro lavoro".



Nel pomeriggio il Pontefice sarà nel quartiere di Harlem, dove alle 16.00 (22.00 in Italia) visiterà la scuola "Nostra Signora, Regina degli Angeli", incontrando i bambini e le famiglie di immigrati.



Chiuderà la giornata - e gli impegni a New York - la messa nel Madison Square Garden alle 18.00 (mezzanotte in Italia). Sabato, il Papa si trasferirà quindi a Filadelfia, dove domenica chiuderà l'Incontro mondiale delle Famiglie.