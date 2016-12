Il paese più felice al mondo? Il Paraguay. Italia 62ma con il Ghana

15:33 - Pil alto non è sinonimo di felicità diffusa. Lo dimostra il Positive Experience Index, il sondaggio condotto dalla società di ricerche Gallup quest'anno guidato dal Paraguay, un paese che certo non si distingue per la ricchezza diffusa ma - stando a questa fotografia - è la nazione con la popolazione più soddisfatta e felice. L'intera top ten dell'indice è dominata in effetti dall'America Latina, un'area del mondo che però non partecipa con alcun paese alla classifica dei 25 stati più ricchi secondo la Banca Mondiale.

Con 70 punti, l'Italia si è classificata soltanto 62ma, nella stessa posizione di Ghana, India 70, Giamaica, Polonia. A sorprendere è che prima di noi ci siano tanti paesi considerati in via di sviluppo: la Nigeria è 36ma, il Senegal e la Mauritania 50mi. Cina, Regno Unito e Austria ci precedono al 43mo posto, la Spagna e il brasile si piazzano in 50ma posizione mentre alla 57ma troviamo Portogallo e arabia Saudita.



I paesi con i peggiori rating di felicità si trovano in Africa: si tratta del Sudan e della Tunisia. Gli Stati Uniti restano 15mi con un punteggio di 79, di otto punti sopra alla media globale di 71.



Lo studio Gallup si basa su interviste ad adulti di 143 paesi ai quali sono state fatte domande come: Ieri ti sentivi riposato? Ti sei sentito rispettato per tutto il giorno? Hai riso o sorriso? Hai imparato qualcosa o hai fatto qualcosa di interessante? Ai partecipanti è stato anche chiesto la loro esperienza di emozioni positive e negative.



Ecco la classifica dei primi quindici paesi con relativo rating:



1. Paraguay 89

2. Colombia 84

2. Ecuador 84

2. Guatemala 84

5.Honduras 82

5. Panama 82

5. Venezuela 82

8. Costa Rica 81

8. El Salvador 81

8. Nicaragua 81

11. Filippine 80

11. Singapore 80

11. Svizzera 80

11. Uruguay 80

15. Argentina 79

15. Bhutan 79

15. Canada 79

15. Cile 79

15. Repubblica Dominicana 79

15. Paesi Bassi 79

15. Nuova Zelanda 79