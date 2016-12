Il nuovo video dell'Isis: "Abbiamo le armi lanciate dagli Usa ai curdi"

12:27 - In un nuovo video i jihadisti dell'Isis sostengono di essere entrati in possesso delle armi che gli Usa hanno lanciato per aiutare i curdi a difendersi dall'assedio di Kobane, nel nord della Siria. A riportarlo è la Cbs, secondo cui i miliziani spiegano che armi e munizioni sono state lanciate per sbaglio sulle postazioni controllate da loro.

Secondo quanto riferisce la Cbs, un funzionario americano avrebbe confermato che la maggior parte delle armi lanciate dalle forze americane - ma non necessariamente tutte - avrebbe raggiunto la destinazione. "Stiamo ancora valutando il completamento della missione, ma ogni indicazione che abbiamo è che la maggior parte dei pacchi sono stati consegnati con successo alle forze curde", ha dichiarato il funzionario. Al momento il Pentagono non è ancora in grado di dire con certezza quanti lanci abbiano raggiunto il loro obiettivo, perché sono stati effettuati nel corso della notte.