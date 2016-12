10 ottobre 2014 Il Nobel della pace alla pakistana Malala e all'attivista indiano Kailash Satyarthi Il massimo riconoscimento assegnato per la lotta dei due attivisti "contro l'oppressione dei bambini e dei giovani e per il diritto alla loro istruzione" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:31 - Il premio Nobel per la pace è andato alla giovane attivista pakistana Malala e all'attivista indiano Kailash Satyarthi. Il premio è stato assegnato per la lotta dei due attivisti "contro l'oppressione dei bambini e dei giovani e per il diritto alla loro istruzione. I bambini devono andare a a scuola e non essere sfruttati economicamente".

"Nonostante la sua giovane età, Malala Yousafzay ha già combattuto diversi anni per il diritto delle bambine all'istruzione ed ha mostrato con l'esempio che anche bambini e giovani possono contribuire a cambiare la loro situazione. Cosa che ha fatto nelle circostanze più pericolose". Questa la motivazione per il premio alla giovane attivista. "Attraverso la sua lotta eroica è diventata una portavoce importante del diritto delle bambine all'istruzione". Malala nel 2012 venne gravemente ferita alla testa e al collo, punita dai talebani per la sua lotta a favore dei bambini.



Malala la più giovane vincitrice - Malala Yousafzay è la persona più giovane ad essere insignita del Nobel nella storia di tutte le categorie del premio. Secondo il sito "nobelprize.org", infatti, Malala ha sostituito in testa alla classifica dei Nobel più giovani il premio per la Fisica Lawrence Bragg, che nel 1915 - quando ricevette questo riconoscimento - aveva 25 anni. Malala è la 46ma donna a ricevere il Nobel tra il 1901 e il 2014.



Renzi: complimenti a Malala - "Complimenti a Malala, Nobel per la pace, che all'Onu disse: "Abbiamo capito l'importanza delle penne e dei libri quando abbiamo visto le armi". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

Chi è l'indiano Kailash Satyarthi - Negli oltre 25 anni di attività a difesa dei diritti dei minori, Satyarthi ha partecipato a numerose campagne internazionali come la Marcia globale contro il lavoro minorile, attirando su di sé l'attenzione dei media di tutto il mondo. Come presidente della Marcia, intervenne nel maggio 2004 ad un convegno organizzato da Cgil, Cisl, Uil e Mani Tese in cui sostenne che "basterebbero tre giorni di spesa militare mondiale, pari a 11 miliardi di dollari, per far sparire la piaga del lavoro minorile attraverso l' istruzione data ai 246 milioni di bambini lavoratori".



Nel dicembre 2011 la sua organizzazione Bachpan Bachao Andolan pubblicò uno studio in cui si rivelava che in India scompaiono 11 bambini ogni ora perché vittime del vasto traffico di esseri umani esistente nel Paese. Satyarthi ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali fra cui, nel 2007, una medaglia dal Senato italiano.



Satyarthi: inviterò Malala a lavorare con me - "Conosco Malala personalmente e la inviterò a lavorare con me", ha annunciato Kailash Satyarthi parlando con i giornalisti a New Delhi dove vive con la famiglia. L'attivista ha poi ribadito che "è un momento di gioia per gli indiani e per i bambini".