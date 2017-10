Il mistero di Melania Trump: ha una controfigura?

Melania Trump potrebbe avere una controfigura. Il giallo sulla first lady americana si fa sempre più intricato e infuoca i social network. Secondo i complottisti del web, nel corso della visita ufficiale della coppia presidenziale americana a Porto Rico, la terza moglie di Donald Trump potrebbe aver utilizzato una sosia. La domanda se la pongono anche Mattino Cinque: “È lei o non è lei?”. Gli ospiti di Federica Panicucci analizzano la forma del naso dell'ex modella ritratta in una foto scattata nello stato caraibico. Sarebbe troppo grande rispetto a quello della First lady. “Io ho la spiegazione – dice Lory Del Santo – le si è ingrossato il naso a forza di portare questi pesanti occhiali neri”. “Povera Melania, non passa settimana senza che sia colpita da una cospirazione. Comunque non è l’unico sosia di cui si parla, si diceva lo stesso anche di Barack Obama”, chiosa il giornalista Daniele Compatangelo in collegamento da Los Angeles.