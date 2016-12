Il marò Latorre: "Quarto Natale di sofferenza, non basta essere in Italia"

"Questo è il quarto Natale che si trascorre in queste condizioni. E il fatto di essere in Italia non esime da privazioni e sofferenze". Lo dice il fuciliere di Marina, Massimiliano Latorre accusato, con il marò Salvatore Girone, di aver ucciso nel 2012 due pescatori indiani. Latorre è rientrato con un permesso medico speciale, autorizzazione che scadrà il 16 gennaio. Salvatore Girone è invece "detenuto" nell'ambasciata italiana a Nuova Delhi.

"Auguro a tutti un sereno Natale, in particolar modo a tutti i miei colleghi che, per lavoro, lo trascorreranno lontano da casa: so bene cosa vuol dire passare le festività lontano dalla propria famiglia e dai propri affetti", ha aggiunto Latorre.



"Un ringraziamento, come sempre - ha concluso il fuciliere - voglio rivolgerlo anche ai nostri sostenitori che, dopo tanto tempo, continuano a essere vicini e partecipi".



E un augurio "a tutti gli italiani, a quanti sentono le festività natalizie e ai tanti nostri sostenitori" è arrivato anche da Salvatore Girone che ha ricordato: "E'il quarto Natale che mi vede coinvolto in questa vicenda e il terzo che devo trascorrere consecutivamente in India". Il fuciliere di Marina ha detto di aver parlato con Massimiliano Latorre e di averlo "sentito molto sofferente per quello che sta affrontando con la sua salute. Non è più lo stesso di prima. E lo posso dire io che lo conosco bene".