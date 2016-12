30 dicembre 2014 Il magazine di Isis intervista il pilota giordano rapito: "Mi uccideranno" Dabiq pubblica le parole di Muadh al Kassasbe: "Il mio aereo è stato colpito da un missile e io mi sono gettato con il paracadute" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:08 - "Sai cosa l'Isis farà di te?", "Sì, mi ucciderà". Sono le ultime battute dell'intervista pubblicata sulla rivista dei jihadisti, Dabiq, al pilota giordano rapito nei giorni scorsi. Dalle pagine del magazine, il 26enne Muadh al Kassasbe ricostruisce il suo rapimento. "Un missile ha colpito il mio aereo F-16 mentre sorvolavo la regione di Raqqa. Mi sono lanciato con il paracadute e, una volta atterrato, sono stati preso da soldati dell'Isis".

La versione del pilota non coincide con quella degli Stati Uniti che, sempre secondo al Kassasbe, coordinano la missione aerea con base in Qatar.



Secondo Lloyd Austin del Comando centrale delle forze armate statunitensi, infatti, nessun aereo giordano è stato abbattuto nei giorni scorsi. Secondo i media giordani il velivolo si sarebbe schiantato ma non sarebbe stato colpito.



Il governo giordano non ha voluto commentare le parole del suo concittadino.



La Giordania fa parte del gruppo di Paesi che, con gli Stati Uniti, è impegnato in attacchi aerei mirati a distruggere le posizioni dell'Isis in Siria e Iraq. Partecipano anche l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e il Bahrain.