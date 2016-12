Il leader di Boko Haram appare in video e minaccia Usa e Nigeria

Il leader di Boko Haram, Abu Bakr Shekau, dopo l'audio diffuso il 4 agosto è apparso in un video per smentire le voci sulla sua morte e minacciare gli Usa e la Nigeria: "Saranno sconfitti". Nel messaggio audio di pochi giorni fa, Shekau aveva ribadito di essere lui il leader del gruppo fondamentalista nigeriano, criticando la 'nomina' del portavoce Abu Musab al Barnawi come nuovo capo, fatta dall'Isis.