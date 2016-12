Il leader di Al Qaeda Al Zawahiri giura lealtà al capo dei talebani

Il leader di Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, ha giurato lealtà alla nuova guida delle milizie talebane, Haibatullah Akhundzada, secondo quanto pubblica il Site. "Giuriamo lealtà a te - ha dichiarato in un messaggio audio - perché liberi con il jihad ogni centimetro delle terre dei musulmani occupate o rubate". Akhundzada è il nuovo leader dei talebani dopo l'uccisione del mullah Mansour in un'incursione aerea Usa in territorio pachistano.