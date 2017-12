Il Guatemala segue Trump: l'ambasciata trasloca a Gerusalemme

Il presidente del Guatemala Jimmy Morales ha annunciato la sua decisione di trasferire l'ambasciata del Paese centroamericano che si trovava a Tel Aviv a Gerusalemme. L'annuncio è stato fatto dal presidente pochi giorni dopo che il suo Paese si è alleato con gli Stati Uniti e altre nazioni per riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele.

"Ho parlato con il premier Netanyahu degli eccellenti rapporti tra i nostri due Paesi da quando il Guatemala ha sostenuto la creazione dello Stato di Israele. Uno dei temi discussi è stato il trasferimento dell'ambasciata del Guatemala a Gerusalemme. Vi informo che ho dato istruzioni in merito al ministro degli Esteri per mettere a punto il procedimento", scrive Morales su Facebook.



Né il presidente degli Usa Donald Trump, né quello del Guatemala, hanno fissato un termine per trasferire le proprie ambasciate a Gerusalemme.