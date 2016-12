Il Giappone chiede scusa per la Seconda guerra mondiale: "Dolore per i morti"

Il premier giapponese Shinzo Abe ha espresso "profondo dolore" per le vittime della seconda guerra mondiale e per i "danni incommensurabili" e la "sofferenza" causati dal conflitto. E' questo uno dei passaggi cruciali della Dichiarazione del leader nipponico a 70 anni dalla fine della guerra . Il premier menziona inoltre le precedenti scuse rese dai suoi predecessori Murayama e Koizumi a proposito della "aggressione" e del "passato coloniale" del Paese.

La Dichiarazione è stata definita e approvata dal governo giapponese proprio per formalizzare le scuse di Tokyo in relazione al conflitto che settant'anni fa ebbe il suo epilogo. E la presentazione del documento a cura del premier viene seguita in particolare dalla Cina e dalla Corea del Sud, i Paesi che più hanno pagato il colonialismo e il militarismo nipponico del passato.