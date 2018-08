Il figlio di bin Laden sposa la figlia della "mente" dell'attacco alle Torri Gemelle

Hamza bin Laden, uno dei figli del leader di Al Qaeda, ha sposato la figlia di Mohammed Atta, la "mente" dietro gli attacchi dell'11 settembre. Lo rivelano i fratellastri in esclusiva al quotidiano inglese The Guardian che ha intervistato la madre di Osama. Per Ahmad e Hassan al-Attas, Hamza ha assunto un ruolo di leader all'interno dell'organizzazione terroristica e ha intenzione di vendicare il padre, ucciso in un raid Usa in Pakistan 7 anni fa.