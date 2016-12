Il discorso di Bill Clinton: “Se credete nel domani votate Hillary, è lei la migliore”

“Nella primavera del 1971 ho incontrato una ragazza. Fu durante una lezione a Yale: capelli biondi, occhiali grandi, non portava un filo di trucco. Trasmetteva un tale senso di rigore, la trovai semplicemente magnetica”. Con queste parole Bill Clinton ha preso la parola alla convention che ha incoronato sua moglie come candidata ufficiale del partito democratico. L’ex numero uno alla Casa Bianca regala al pubblico del Wells Fargo Center una lunga serie di aneddoti, più o meno conosciuti, della loro vita privata. Il tono è familiare e molto personale. Il tema della politica sarà affrontato solo nella parte finale del suo discorso.



“Se vi trovate al mio posto – ha sottolineato Bill – e aveste sentito quello che ho sentito io in ogni conversazione a cena, ogni conversazione a pranzo, ogni lunga passeggiata, anche voi direste che questa donna non è mai stata soddisfatta dello status quo. Vuole sempre muovere la palla in avanti, è fatta così”. Prima una lunga rievocazione di Hillary da ragazza, poi da madre, quando nacque la figlia Chelsea, e infine da senatrice e segretario di Stato.



“Quando eravamo al college, decise di fermarsi all’università un anno in più per poter collaborare con il Child Study Center di Yale. Voleva capire come dare un aiuto concreto ai bambini poveri. Migliorare le loro prospettive di crescita”. Nei suoi 45 minuti di intervento, Bill Clinton ha sottolineato come Hillary sia stata un’attivista per la giustizia sociale: “Ha fornito dei servizi di assistenza legale a chi non poteva permetterselo”.