Il Dalai Lama predica in Mongolia e sfida l'ira del governo cinese

Il Dalai Lama ha predicato a migliaia di buddisti in Mongolia nonostante la richiesta cinese di cancellare la sua visita, in un momento in cui la Mongolia sta cercando di ottenere un importante pacchetto di aiuti dal suo potente vicino. La visita potrebbe avere ripercussioni sulle difficili relazioni tra i due Paesi, Pechino si era già opposta ad altre visite del Dalai Lama, chiudendo i confini nel 2002 e cancellando temporaneamente i voli nel 2006.