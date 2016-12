Il Dalai Lama: la vittoria di Trump non mi preoccupa

Il Dalai Lama, leader spirituale dei buddisti tibetani, ha detto che la vittoria elettorale di Donald Trump non lo preoccupa e che il presidente eletto allineerà le sue politiche alle realtà globali. Il Dalai Lama ha anche fatto sapere che sarà felice di incontrare Trump in futuro e che ha sempre visto gli Usa come la nazione guida del "mondo libero".