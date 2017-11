"Putin-Trump, incontro in Vietnam" | Il Cremlino conferma, Usa smentiscono

Sul colloquio Ushakov aveva aggiunto che il Cremlino era pronto per "un incontro bilaterale" tra i due leader in quanto ci sarebbero stati "diversi argomenti da trattare" dai rapporti tra i due paesi alle questioni internazionali come Siria e Corea del Nord.



Anche il viceministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, aveva confermato che uno dei principali argomenti sul tavolo sarebbe stato il regime di Kim Jong-Un. "La denuclearizzazione di Pyongyang", aveva dichiarato all'agenzia Ria Novosty, "e più in generale la situazione nordcoreana saranno sicuramente importanti temi di discussione quando i due paesi si incontreranno".



Tillerson ha detto però che non e' stata presa alcuna decisione su un possibile incontro tra Putin e Trump in Vietnam. "Non ci è mai stato un accordo, certamente non su un bilaterale formale", ha sottolineato il capo della diplomazia di Washington da Pechino dove l'inquilino della Casa Bianca è in visita ufficiale. Tillerson ha aggiunto: "Se avremo un incontro, dovremo assicurarci che sia un incontro sensato" alludendo alle discussioni in corso su Siria e Ucraina.



In precedenza Trump aveva definito il colloquio con Putin "molto importante" in quanto Mosca sarebbe in grado di aiutare gli Stati Uniti a fare maggiori pressioni sulla Corea del Nord. Il presidente Usa era inoltre intenzionato a discuttere con l'omologo russo anche della situazione in Ucraina.



Il presunto incontro sarebbe dovuto avvenire duranno il vertice Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) che si tiene nella città di Đà Nẵng in Vietnam. Al summit prendono parte diversi Paesi: Russia e Usa, ma anche Canada, Cina e Corea del Sud. Per Putin e Trump sarebbe un'occasione per migliorare i rapporti tra i loro Paesi che diversi media russi definiscono come "i peggiori da sempre".