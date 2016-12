Il capo staff di Trump: "Stop agli immigrati dai Paesi sospettati di terrorismo"

"C'è bisogno di un miglior sistema di controlli. Non crediamo nei test religiosi ma cercheremo di sospendere temporaneamente l'arrivo da alcune aree di immigrati negli Stati Uniti fino a che un miglior sistema di controlli non sarà' in vigore". Lo ha affermato il capo dello staff della Casa Bianca di Donald Trump , Reince Priebus, riferendosi ai Paesi sospettati di terrorismo . "Ci sono persone fra i musulmani di cui abbiamo paura", ha aggiunto.

"No a registro per una religione" - "Non escludo nulla. Ma non avremo un registro basato su una religione", ha poi spiegato Priebus, nel corso di un'intervista a Nbc dove gli e' stato chiesto se si poteva "senza equivoci escludere un registro per i musulmani". "Quello che stiamo cercando di dire è che ci sono alcune persone, non tutte, che sono radicalizzate e per le quali dovremmo prevenire l'ingresso nel paese".



"Dubbi su conflitto interesse sono ridicoli" - I dubbi sul conflitto di interesse di Trump sono "ridicoli", ha quindi sottolineato il capo dello staff della Casa Bianca . Il conflitto di interesse del tycoon ha sollevato molti dubbi, con il coinvolgimento dei figli e con il recente incontro del presidente-eletto con tre uomini d'affari indiani, che lavorano a una Trump Tower in India.