Il capo dell'Intelligence: presto nuovi attentati in Gran Bretagna

Ci saranno attentati terroristici di matrice islamista in Gran Bretagna. E' l'allarme lanciato da Andrew Parker, il capo dell'MI5, i servizi segreti interni del Regno Unito, in una intervista in esclusiva al Guardian, la prima in assoluto a un giornale. Parker ha aggiunto che negli ultimi tre anni l'anti-terrorismo ha sventato 12 attacchi contro bersagli nel Paese.