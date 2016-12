Il canto della bimba siriana spezzato da una bomba

Ancora un bambino protagonista di una guerra senza fine, ancora il volto di un innocente stravolto da un bombardamento. E' di queste ore il video di un genitore che riprende sua figlia, una bimba siriana intenta a cantare una canzone con allegria e spensieratezza. Ma pochi istanti dopo, il buio. Una violenta deflagrazione fa cadere dalle mani del genitore la telecamera, non si sente più la voce della bimba ma solo le urla della mamma che prova mettere in salvo la piccola. Le immagini sono frammentate, non si hanno informazioni precise di cosa sia accaduto alla piccola e alla sua famiglia, ma l'impatto sull'opinione pubblica è fortissimo. Dopo la foto simbolo del piccolo Omran, sentire il canto di un innocente spezzato da una bomba non lascia indifferenti, e il tam tam sui social non si arresta.