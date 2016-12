24 gennaio 2015 Il Brasile torna in piazza contro l'aumento delle tariffe di bus e metro, scontri La protesta è stata organizzata dal Movimento passe livre (Mpl), lo stesso che portò in piazza milioni di persone nel giugno del 2013 Tweet google 0 Invia ad un amico

06:33 - Scontri e disordini per le strade del centro di San Paolo, in Brasile, dove alcune migliaia di persone hanno manifestato contro l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico. Il 6 gennaio il biglietto è passato da 3 a 3,50 reais (poco più di un euro). La protesta è stata organizzata dal Movimento passe livre (Mpl), lo stesso che portò in piazza milioni di persone nel giugno del 2013 in occasione di un analogo aumento dei biglietti di bus e metro.