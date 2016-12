07:39 - Sono 142 milioni i brasiliani che oggi sono chiamati a votare per le elezioni presidenziali e per scegliere governatori, deputati e senatori. I seggi si apriranno alle 8 ora locale (le 13 in Italia). La scelta è fra Dilma Rousseff, presidente uscente che mira a essere confermata per altri quattro anni, Marina Silva, esponente ambientalista evangelica del Partito socialista, e Aecio Neves, leader del Partito socialdemocratico.