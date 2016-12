Il Banksy siriano disegna graffiti di speranza sui muri della città in guerra di Darya

Non si conosce il suo volto nè il suo vero nome eppure Abu Malik Al-Shami è diventato famoso come il Banksy siriano. Infatti Al-Shami si aggira di notte per le vie distrutte dalle bombe della città di Darya dipingendo murales contro la guerra: nei suoi disegni una bambina in piedi su una montagna di teschi scrive semplicemente la parola Speranza, una madre piange mentre le bombe esplodono dietro di lei, un cannone spara fiori e non mine esplosive. I suoi graffiti di pace e di speranza compaiono sui muri pericolanti o sui tetti distrutti degli edifici diventando le uniche macchie di colore in un universo di polvere e sangue.