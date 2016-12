Il ballo scatenato di Ana, la bimba Down che le scuole di danza non volevano

Il suo sogno di ballare stava per infrangersi. Tutte le scuole di danza di Edminton, in Canada, non la accettavano perché "al di sotto degli standard". Ma sua mamma non si è arresa fino a che ha trovato la scuola giusta e un'insegnante che non si è fermata ad apparenze e pregiudizi. E da questo video, pubblicato in Rete dalla mamma, emerge tutto il talento di Ana Malaniuk, bimba di 6 anni con la Sindrome di Down.