Il 9 maggio è la Festa dell’Europa: un testimone ricorda i trattati 60 anni dopo

Il 9 maggio è il compleanno dell'Europa. La prima idea di unità venne a Robert Schuman, ex ministro degli Esteri francese, con la "Dichiarazione Schuman" datata proprio 9 maggio 1950. Il documento pose le basi dell'Unione europea, dopo un anno nacque la Ceca (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), che coinvolse Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo oltre a Francia e Germania occidentale. Di questo parla Francesco Fresi, ex funzionario dell'Unione Europea e uno degli ultimi testimoni viventi della firma dei Trattati di Roma del 1957, che di fatto segnarono il via al sogno di un'Europa unita, in questa intervista pubblicata sul sito dell'Europarlamento.