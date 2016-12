Il 2016 ha portato nei nostri cieli Catalina, splendida cometa a due code

Il pianeta Mercurio a maggio transiterà davanti al disco solare offrendo uno spettacolo atteso da ben dieci anni. La scena gli verrà poi rubata da Marte, che tornerà in opposizione dopo due anni per farsi ammirare meglio, e poi ancora dal Sole, con due eclissi. In aggiunta, anche diverse piogge di stelle cadenti.



"Catalina è venuta a farci gli auguri di Capodanno", afferma l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. La cometa si è infatti posta vicino alla brillante stella Arturo, nella costellazione di Boote. Ma continuerà a farci compagnia anche in questi giorni e "il 17 gennaio raggiungerà la minima distanza dalla Terra", come ricordano gli esperti dell'Unione Astrofili Italiani (Uai).



Il 9 marzo sarà il giorno dell'eclissi totale di Sole. "Purtroppo non sarà visibile in Italia, ma solo nell'Oceano Pacifico", avverte Paolo Volpini della Uai. L'appuntamento si rinnoverà il primo settembre con un'eclissi anulare "che sarà visibile in Africa Centrale, Oceano Indiano e Oceano Atlantico", aggiunge l'esperto.



Il 9 maggio toccherà a Mercurio l'ardua impresa di oscurare il Sole: ci proverà timidamente, trasformandosi in un piccolo puntino nero che attraverserà il grande disco solare in una lenta marcia lunga sette ore. Dunque telescopi puntati con le dovute precauzioni per la vista, per non perdere uno spettacolo atteso da 10 anni che si ripresenterà solo nel 2019.



Pochi giorni dopo, il 22 maggio, sarà il turno di Marte, che tornerà in opposizione dopo due anni offrendoci le migliori condizioni di visibilità: "Sarà più vicino a noi rispetto al 2014 - sottolinea Masi - ma sarà un po' penalizzato per l'altezza più bassa sull'orizzonte nei cieli italiani".