Idomeni, tafferugli tra profughi

Tafferugli tra due gruppi di profughi al campo di Idomeni, al confine greco-macedone, dopo che diversi migranti afghani e pachistani hanno cercato di oltrepassare la barriera. Quest'ultimi hanno sfondato per ben due volte il recinto formato da siriani e iracheni, ma sono stati respinti dalla polizia antisommossa greca. Ai migranti siriani e iracheni è consentito l'ingresso in Europa come rifugiati di guerra, anche se la rotta verso i Balcani è ora chiusa.