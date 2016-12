Idomeni, scontri tra esercito, polizia macedone e i profughi. Medici senza frontiere: almeno 300 feriti

Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 1 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 2 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 3 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 4 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 5 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 6 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 7 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 8 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi 9 di 9 Ansa Ansa Idomeni, gli scontri tra l'esercito macedone e i profughi leggi dopo slideshow ingrandisci

Usati gas lacrimogeni e pallottole di gomma - I migranti volevano forzare la recinzione per entrare in Macedonia dalla Grecia, ma sono stati bloccati dai militari. Msf ha precisato che circa 200 contusi hanno riportato problemi respiratori a causa dei gas lacrimogeni usati dagli agenti, mentre circa 30 sono state curate per l'impatto dei proiettili di gomma e 20 per ferite varie. Di queste, solo sette persone sono state trasferite all'ospedale di Kilkis, vicino a Idomeni, e quattro di loro sono già rientrate all'accampamento. Le tre persone rimaste in ospedale, fa sapere la clinica stessa, non sono in condizioni gravi.