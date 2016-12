20 aprile 2015 I superpoteri di Kim Jong-un: scala una montagna in cappottino e scarpette lucide Secondo l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna il dittatore di Pyongyang si sarebbe arrampicato in cima al monte Paektu insieme alle sue truppe Tweet google 0 Invia ad un amico

16:55 - Se il presidente russo, Vladimir Putin, è spesso ritratto dalle agenzie fotografiche russe in azioni eroiche come combattere con gli orsi, cavalcare a petto nudo e fare immersioni alla ricerca di tesori, il "caro leader" nordcoreano, Kim Jong-un, non vuole essere da meno. Le ultime fotografie rilasciate dall'agenzia stampa di Stato, la Kcna, lo ritraggono su un picco innevato "dopo aver scalato la vetta più alta della Corea del Nord", il monte Paektu.

Potere della propaganda o superpoteri del dittatore asiatico? Basta infatti una semplice occhiata alle immagini per accorgersi che Kim Hong-un veste un semplice soprabito adatto più a un inverno in città che a una scalata. Per non parlare delle scarpe, un paio di lucidissime ed eleganti stringate poco adatte a una passeggiata in montagna e ancor meno a una scalata. Tanto che le truppe passate in rassegna (le quali, stando alla Kcna, avrebbero scalato con lui il monte Paektu, la cui vetta raggiunge i 2.744 metri) sono ben imbacuccate e calzano scarponi chiodati.