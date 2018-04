I ragazzi siriani portano il parkour tra le rovine di Aleppo

Salti tra palazzi distrutti e capriole tra strade piene di macerie. Ed è così che con il parkour i ragazzi di Aleppo, Siria, cercano di riprendersi i quartieri da dove le bombe li cacciarono insieme alle loro famiglie. La città fu liberata dai ribelli nel 2016 ma la guerra si lasciò dietro interi quartieri della zona est completamente distrutti. Queste macerie si sono trasformate in una vera e propria palestra a cielo aperto per la squadra di Omar Kosha, ex atleta, che fa esercitare i suoi ragazzi tra le rovine di Aleppo. Salti e capriole fanno così rivivere una città distrutta.