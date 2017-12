I Paesi islamici proclamano Gerusalemme est capitale della Palestina

Dopo la decisione Usa di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, l'Organizzazione della cooperazione islamica ha proclamato "Gerusalemme est come capitale dello Stato di Palestina occupato". L'Oic ha poi invitato tutti i Paesi del mondo a fare altrettanto. Intanto il guardiano delle Chiavi del Santo Sepolcro, Adib Joudeh al-Husseini, ha affermato che non incontrerà il vicepresidente Usa, Mike Pence, quando arriverà in visita nella Città santa.