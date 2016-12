18 marzo 2015 I Blockupy protestano a Francoforte Presidente della Bce: "Accuse ingiuste" "Banca si batte per una politica di austerity. Non c'è nulla da celebrare", affermano i manifestanti, che hanno dato alle fiamme sette auto della polizia. Ottantotto feriti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:39 - E' di almeno ottantotto agenti feriti, sette auto della polizia date alle fiamme e circa 350 persone arrestate il bilancio provvisorio degli scontri a Francoforte, in Germania, per l'inaugurazione della nuova sede della Bce. La struttura è blindata da barricate e filo spinato. Secondo quanto scrive Bloomberg, i dimostranti sarebbero circa 10mila, riuniti sotto l'insegna di "Blockupy". Mario Draghi ai manifestanti: "Accuse ingiuste".

La Bce sta cercando "esattamente di assorbire gli shock sofferti dall'economia", ma "come banca centrale dell'intera Eurozona, dobbiamo ascoltare molto attentamente ciò che tutti i cittadini ci dicono", ha spiegato il presidente dell'Eurotower parlando delle proteste.



Draghi: "Parlamento Ue può democratizzare le istituzioni" - L'Unione economica europea va accompagnata con una unione politica "rafforzando i canali per una vera legittimazione democratica, in particolare il Parlamento europeo", ha aggiunto Draghi.



Blockupy: "Non c'è nulla da celebrare" - "La Bce si batte per una politica di austerity in Europa. Non c'è nulla da celebrare". Lo afferma Blockupy nel profilo ufficiale di Twitter. Sul suo sito web, il movimento di protesta nei giorni scorsi aveva chiesto una mobilitazione transnazionale "nel cuore del regime di crisi europeo".



La polizia usa idranti per arginare la folla - Gli agenti usano gli idranti per tenere a bada le proteste: lo comunica il dipartimento di polizia su Twitter, spiegando che la misura è "necessaria" a causa delle "rivolte". La portavoce Claudia Rogalski riferisce che "ci sono dimostratori pacifici e anche criminali", e che la polizia ha dispiegati oltre mezzo migliaio di agenti.



Gli agenti hanno bloccato molti attivisti italiani - Fra i manifestanti protagonisti degli scontri fuori dalla sede dell'Eurotower vi sarebbero numerosi attivisti italiani, che la polizia avrebbe bloccato. Lo scrive in un tweet Blockupy. "Molti attivisti italiani sono ora circondati in Uhlandstrasse - si legge nel tweet in lingua tedesca - ma il mood è fantastico".