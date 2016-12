Htin Kyaw è il nuovo presidente della Birmania: atteso 50 anni

Come da pronostico, Htin Kyaw è il nuovo presidente birmano. Il candidato proposto dalla "Lega nazionale per la democrazia" di Aung San Suu Kyi, di cui è consigliere di lunga data, è stato scelto dal Parlamento di Naypyidaw in una votazione appena conclusa. Il suo governo, il primo eletto democraticamente dopo oltre mezzo secolo, entrerà in carica il primo aprile.