Hosni Mubarak, la Corte di Cassazione egiziana annulla le assoluzioni

La Corte di Cassazione egiziana, accogliendo i ricorsi presentati dalla procura, ha annullato tutti i verdetti di assoluzione dell'ex presidente egiziano Hosni Muburak , dei figli e di suoi collaboratori di partito nell'ambito del processo per la strage di manifestanti avvenuta nel 2011. Stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa Mena, la Corte ha inoltre fissato l'apertura dei nuovi processi per il 5 novembre.

L'ex-presidente Hosni Mubarak, i suoi figli Alaa e Gamal, l'uomo d'affari latitante Hussein Salem, il suo ministro dell'Interno Habib el Adli e sei suoi assistenti dovranno quindi ripresentarsi in aula per rispondere alle "accuse di uccisioni di manifestanti della rivoluzione del gennaio 2011, corruzione e malversazione di fondi dello Stato mosse nel quadro del processo del secolo".



I prossimi verdetti saranno "definitivi, assoluti e senza appello". I processi saranno celebrati direttamente in Cassazione, ha stabilito la Corte.