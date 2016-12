Hong Kong, scontri con manifestanti

06:28 - Dodici persone sono state arrestate giovedì a Hong Kong nel corso di scontri fra manifestanti pro-democrazia e la polizia. Centinaia di persone erano scese in strada, per la prima volta dopo lo smantellamento dei presidi in centro città la settimana scorsa. La polizia li ha caricati con manganelli e spray urticanti per liberare le vie. Dieci uomini e due donne fra i 13 e i 43 anni sono stati arrestati. Due poliziotti sono rimasti feriti.