Hong Kong, portavalori perde soldi in mezzo alla strada: assalto alle banconote

11:55 - Chissà se qualcuno ha pensato ad un inaspettato regalo di Natale. Certo che quando da un furgone blindato ad Hong Kong sono fuoriusciti l'equivalente di 2 mln di dollari in banconote, tutti, pedoni e automobilisti, si sono lanciati ad arraffarne il più possibile. Il traffico è andato in tilt dopo che gli automobilisti hanno abbandonato le auto in mezzo alla strada per correre a raccogliere le banconote.

E' stato necessario l'intervento della polizia per mettere in sicurezza la zona. Recuperati 15,23 milioni di dollari di Hong Kong (pari a circa 1,96 milioni di dollari Usa), ma è impossibile capire quanti siano finiti nelle tasche di chi passava di là. L'autista del furgone si è reso conto solo una volta a destinazione che lo sportello si era aperto e che aveva perso le casse con i soldi.



Nessun regalo, la polizia: "Restituite i soldi" - La polizia attraverso i media sta invitando chiunque si sia appropriato delle banconote a restituirle, pena l'accusa di furto.