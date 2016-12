Hong Kong, niente dialogo: il governo cancella l'incontro con gli studenti

14:49 - Il governo di Hong Kong ha cancellato il dialogo con gli studenti che era stato fissato per domani. L'annuncio che la prima seduta del dialogo sulle riforme è annullata è stato dato dalla numero due del governo, Carrie Lam, in una conferenza stampa. Lam ha motivato la decisione ricordando che gli studenti hanno chiesto ai loro sostenitori di manifestare nelle piazze per mettere il governo sotto pressione.

La Lam era stata designata a partecipare al confronto con i giovani per conto del governo. Ma proprio in concomitanza dell'apertura del dialogo gli studenti avrebbero chiesto le manifestazioni di sostegno ai sostenitori: mossa che non è piaciuta ai vertici di Hong Kong.



Nuove proteste degli studenti - D'altra parte, i movimenti degli studenti di Hong Kong avevano indetto per venerdì una nuova manifestazione di protesta, minacciando altri blocchi se il dialogo con il governo non avesse portato ad accettare le loro richieste. Un irrigidimento che ha determinato la retromarcia dei vertici dell'isola. E intanto il gruppo parlamentare prodemocratico del consiglio legislativo di Hong Kong sta preparando la richiesta di impeachment per il capo dell'esecutivo, Chun-ying Leung.